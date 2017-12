In Lega Pro, arriva un cuore Torino

In Lega Pro, arriva un cuore

Comunicato ufficiale, l’ex calciatore del Toro arriva a Monopoli sulla panchina.

La SS Monopoli 1966 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al Sig. Giuseppe Scienza, il quale sarà coadiuvato dal preparatore atletico Sig. Diego Gemignani.

Mister Scienza dirigerà la prima seduta d’allenamento domani, mercoledì 27 dicembre e sarà presentato alla stampa nella stessa giornata alle ore 12.30 presso la sala stampa dello stadio “Vito Simone Veneziani”.

Nato a Domodossola (14 ottobre 1966), Giuseppe Scienza, da calciatore, in Serie A ha indossato le maglie di Torino, Piacenza e Reggiana, in Serie B Cesena, Torino, , Reggina e Reggiana, in Serie C Foggia, Catania, Cesena, Castel di Sangro e Pro Patria.

Inizia la sua carriera da allenatore con le formazioni giovanili di Pro Patria, Novara e Torino; nel 2009 riceve il suo primo incarico da tecnico di prima squadra con il Legnano in Lega Pro ottenendo il terzo posto in classifica e la qualificazione ai play off; nel 2010 guida il Viareggio in Lega Pro e nel 2011 siede sulla panchina del Brescia in Serie B. Tra il 2012 e il 2015, in Lega Pro, milita nelle fila della Cremonese, Feralpisalò e Alessandria. Nel 2016 viene chiamato alla guida del Chiasso in Challenge League.

La Proprietà, la Dirigenza e tutto il Monopoli 1966 augurano al neo allenatore biancoverde le migliori soddisfazioni e gli rivolgono un grande in bocca al lupo per l’avvio del suo nuovo incarico.

Benvenuto Mister!