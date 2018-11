Monopoli – Sicula Leonzio termina 2-1. Successo in rimonta per i biancoverdi davanti al proprio pubblico grazie alle reti di Mendicino su rigore al termine del primo tempo e di Montinaro all’85mo. La rete del momentaneo vantaggio della squadra ospite è stata segnata da Gomez al 19mo su assist di Ripa.

Con questo successo il Monopoli sale a 14 punti raggiungendo la zona playoff, il Sicula Leonzio resta fermo a 17 e scivola al 7mo posto in classifica.

Tabellino

Monopoli – Sicula Leonzio

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): 1 Pissardo; 26 Ferrara, 28 De Franco, 3 Mercadante; 20 Rota, 8 Zampa(23’st 25 Montinaro), 5 Scoppa, 23 Paolucci(30’st 24 Maimone), 17 Donnarumma; 19 Mangni(30’st 2 Mariano), 11 Mendicino(15’st 21 Gerardi). All.: Scienza. A disp.: 12 Saloni, 30 Convertini; 4 Gatti, 6 Pierfederici, 7 Mavretic, 13 Mangione, 14 Bei, 35 Caruso.

SICULA LEONZIO (3-4-3): 1 Narciso; 5 Laezza, 6 Aquilanti, 15 Ferrini; 16 De Rossi(9’st 2 Talarico), 8 G. Esposito, 21 Cozza, 13 M. Esposito; 30 Gomez, 9 Ripa(19’st 25 Marano), 11 Russo(20’st 10 Sainz Maza). All.: Bianco. A disp.: 22 Polverino; 3 Squillace, 4 Giunta, 14 De Felice, 18 Petta, 19 Vitale, 23 Palermo.

Arbitro: Davide Miele di Torino. Assistenti: Giuseppe Pellino di Frattamaggiore e Alessandro Lombardi di Castellammare di Stabia.

Reti: 46′ rig. Mendicino, 40’st Montinaro(M); 19′ Gomez(L)

Ammoniti: -(M); Ferrini, M.Esposito, Laezza(L); Espulsi: -.

Note: recupero 1′ p.t., 5′ s.t.; angoli 5-2; campo in discrete condizioni; cielo sereno; divisa biancoverde per il Monopoli, bianconera per la Sicula Leonzio. Spettatori totali 1951 di cui 884 abbonati e 430 studenti.

Foto