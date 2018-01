Il Marsala si aggiudica il derby del vino, decide il gol di Testa

La Cronaca della partita:

La prima occasione e’ tutta dei padroni di casa quando Candiano impegna severamente il portiere ospite.

Le occasioni latitano, piove qualche sbadiglio e nonostante il Marsala ci metta tanta buona volonta’

non riesce a trovare il guizzo vincente.

Fabio Caressa, ripete che il calcio e’ strano ed allora nella seconda frazione di gioco, Testa

alla prima occasione utile , fa 1-0 e siamo solo al minuto 46.

La gara finalmente prende colore e CANDIANO al minuto 51 colpisce un palo clamoroso.

Al 55 l’Alba fa vedere i fantasmi al Marsala quando Lo Cascio, impegna severamente

Maltese.

Arriva la girandola di sostituzioni e Testa sfiora il bis.

Nel finale ancora Candiano prova a segnare per il Marsala ma al minuto 80,

Hurtado sfiora il pareggio con una bella conclusione che termina fuori di poco.

Nel finale succede di tutto, Testa si divora la palla del 2-0, ed al minuto 83

Cardinale per ospiti per poco non trova la beffa.

Sono le ultime emozioni di una gara che dopo cinque minuti di recupero dice

Marsala vs Alba Alcamo 1-0

Articolo a Cura di Federico Ragona