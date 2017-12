Natale amaro per il Cuore Napoli Basket

Pre Vigilia di Natale amara per la Ge.Vi. Seleco Cuore Napoli Basket, superata in casa dalla Fortitudo Moncada Agrigento per 81 a 89 che così prende punti preziosi per la sua classifica che la spingono a ridosso delle 2 squadre seconde in classifica a parimerito con 18 punti, Agrigento con i 2 punti trovati a Napoli, si posiziona al 3° posto con 16 punti insieme alla Bertram Tortona.

Nonostante l’assenza forzata di Carter, fuori rosa per lievi malesseri , Napoli parte bene e fa ben sperare in una gara dai colori azzurri, conduce bene il primo quarto, con Sorrentino, Mascolo, Nikolic e Vangelov in evidenza, buona la velocità ed il giro palla, gli inserimenti di Nikolic e Macolo, portano la loro squadra a chiudere in vantaggio i primi 10 minuti per 26 a 23.

Il secondo quarto, Agrigento scende in campo con un altro piglio, Pepe dà spinta alla squadra di coach Ciani si porta in vantaggio anche di 12 punti, ma gli azzurri di coach Russo riescono a rimontare il risultato negativo e portarsi a soli 2 punti dai siciliani, che chiudono in vantaggio per 46 a 48.

Al rientro dal riposo lungo, si ripete la scena del secondo quarto con Agrigento che spinge e approfitta dei grossolani e frequenti errori dei napoletani, andando più volte a canestro in contropiede in solitaria con più di uno dei suoi giocatori. Cuore Napoli Basket questa volta però sembra disunito, distratto o forse sente molto il peso degli errori commessi così di frequente e nonostante le varie rotazioni del coach Russo, con inserimenti di Maggio, Mastroianni e Fioravanti, non riesce a risalire e agganciare così Moncada Agrigento che chiude in vantaggio sia il 3° quarto che il definitivo ultimo quarto on il punteggio finale di 81 a 89.

Prossimo turno ancora più ostico per il Cuore Napoli Baskete che dovrà vedersela con Eurotrend Biella attualmente 2° in classifica.

Tabellino:

Cuore Napoli Basket 26 46 67 81

Moncada Agrigento 23 48 69 89

La classifica aggiornata alla 13° giornata

Team P G V P Novipiù Casale Monferrato 22 13 11 2 84.06.00 Eurotrend Biella 18 13 9 4 69.02.00 Lighthouse Trapani 18 13 9 4 69.02.00 Moncada Agrigento 16 13 8 5 61.05.00 Bertram Tortona 16 13 8 5 61.05.00 Givova Scafati 14 12 7 5 58.03.00 FCL Contract Legnano 14 12 7 5 58.03.00 Benacquista Assicurazioni Latina 14 13 7 6 53.08.00 Pasta Cellino Cagliari 14 13 7 6 53.08.00 NPC Rieti 12 13 6 7 46.02.00 Soundreef Siena 10 13 5 8 38.05.00 Metextra Reggio Calabria 10 13 5 8 38.05.00 Virtus Roma 8 13 4 9 30.08.00 Leonis Roma 8 13 4 9 30.08.00 Remer Treviglio 8 13 4 9 30.08.00 Cuore Napoli Basket 4 13 2 11 15.04

Giovanni Esposito