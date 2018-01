Non solo Migliaccio.Ecco chi era presente allo Stadio Menti

Torna il campionato e tornano i volti noti presenti in Tribuna allo Stadio Menti per le partite della Juve Stabia. Ieri una parata di ex calciatori molto interessanti con carriere importanti alle spalle:

Giulio Migliaccio e’ stato spettatore interessato in questo Juve Stabia -Catanzaro ma l’ex giocatore del Palermo non era l’unico tifoso “Vip” Presente in Tribuna al Romeo Menti. Infatti l’ex allenatore delle vespe ed ex calciatore della Lazio, Pippo Pancaro, si e’ goduto la partita insieme al Direttore Sportivo, Pasquale Logiudice, doppio ex di questa partita. Presente inoltre anche Francesco Montervino, di professione procuratore e figura ormai quasi fissa per le partite della Juve Stabia.