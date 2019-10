Rn Savona: Morretti, Patchaliev, Ricci, Vuskovic, Molina Rios 1, Rizzo (Cap), Piombo, Campopiano 3, L. Bianco, Bertino, Novara 1, Caldieri, Da Rold. Allenatore: Alberto Angelini

C.c. Ortigia: Tempesti, F. Condemi, Abela, La Rosa, Di Luciano 1, Ferrero 1, Giacoppo (Cap), Gallo 1, Rotondo, Rossi, Vidovic 2, Napolitano 1, Caruso. Allenatore: Stefano Piccardo

Arbitri: Alessandro Severo (Roma) e Fabio Ricciotti (Roma).

Superiorità numeriche: Sav 2/10+ 3 rig Ort 4/13

Espulsioni definitive: Giacoppo (O) nel terzo tempo per gioco violento e Tempesti (O) nel quarto tempo per proteste.

La Cronaca

L’Ortigia cala il poker. Gli uomini di mister Piccardo soffrono ma riescono ad espugnare Savona, centrando la quarta vittoria su quattro partite in campionato.

I biancoverdi giocano un’ottima gara difensiva contro un avversario molto forte e capace di neutralizzare, per tre tempi, la gran parte delle azioni offensive degli aretusei, sia in superiorità che ad uomini pari.

L’Ortigia fatica in avvio, ma poi rientra e si mantiene attaccata all’avversario fino all’ultimo parziale, quando, sotto di due gol (3-5) e con Tempesti e Giacoppo espulsi, rimane lucida, tira fuori il carattere e compie una spettacolare rimonta.

Napolitano, Ferrero e Vidovic, in situazione di superiorità, firmano il sorpasso e il successo finale che permette all’Ortigia di mantenere il primato in classifica.

Ora testa ai quarti di Euro Cup, in programma mercoledì (ore 15, a Siracusa) contro il greci del Vouliagmeni.

Mister Piccardo

Il Savona è una grande squadra, ben organizzata, che all’inizio ci ha messo in grossa difficoltà. Giocano molto bene e hanno un grande allenatore. Abbiamo vinto, ma oggi poteva tranquillamente finire in parità.

Devo dire che ho visto una squadra compatta, siamo stati un blocco unico, e soprattutto bravi con la testa ad aspettare l’ultimo momento, continuando a produrre gioco, come abbiamo fatto per tutto il match.

Ancora una volta, i biancoverdi hanno costruito la vittoria con un quarto tempo impeccabile, allungando con decisione e non lasciando scampo agli avversari:

Questa è una grossa qualità dei miei giocatori, qualcosa che appartiene a loro, hanno questo spirito, l’attitudine a non morire mai. Siamo stati bravi psicologicamente a non scomporci, ma questo non mi stupisce, perché siamo in 13, viviamo in 13 e moriamo in 13. Sempre.