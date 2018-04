Scienza: “Contro la Juve Stabia senza paura”

Up-to-date soccer information here . Now downloading stats from the football data source.

“Domani ci sara’ una classifica diversa, e’ uno spareggio play off, se facciamo risultato portiamo mettere un mattone importante per la corsa play off, Bacchetti, sara’ assente, ha ancora qualche problema fisico, spero di averlo per i play off. La Juve Stabia e’ forte in ogni reparto, Caserta e’ un bravo allenatore, che fa giocare la squadra ha calcio, si allenano bene e lavorano molto. La partita di domani e’ difficile, dobbiamo affrontare la Juve Stabia senza paura. Secondo me la Juve Stabia e’ la forza numero quattro del campionato ma siamo forti anche noi. Ci siamo allenati bene, abbiamo recuperato qualche infortunato, proviamo ad alimentare i nostri sogni con il lavoro, sono felice per il gruppo.”

