BCC Castellana Grotte – Emma Villas Siena termina 3-2, secondo successo di fila quindi per la New Mater che seppur ormai retrocessa in A2 onora fino alla fine il proprio campionato avendo la meglio questa volta sulla compagine toscana. Prova d’orgoglio dei pugliesi che già in emergenza formazione (con Zingel centrale schierato opposto, con Scopelliti con un ginocchio malconcio e con il libero Cavaccini febbricitante nei giorni scorsi) hanno dovuto rinunciare da metà del secondo set al proprio capitano Giorgio De Togni, trasportato in ospedale per una lussazione alla spalla.

Sotto per 2 set a 1 grazie all’ottima prova di Hernandez (26 punti) ed Ishikawa (28 punti), Castellana ha la forza di reagire e di strappare il quarto set agli ospiti e di rimontare dall’11-13 al 14-13 nel tie break e di siglare con Wlodi, MVP dell’incontro, il punto finale per il definitivo 15-13 che sancisce la fine del match e la vittoria dei pugliesi.

Per Siena, penultima in classifica, la corsa salvezza ora si complica, in quanto i toscani devono rimontare 5 punti alla Tonno Callipo Vibo Valentia, attualmente terz’ultima, avendo a disposizione ormai sole tre gare da qui al termine della regular season.

Di seguito tabellino e photogallery del match.

TABELLINO

BCC Castellana Grotte – Emma Villas Siena 3-2 (28-26, 23-25, 16-25, 25-22, 15-13)

Bcc Castellana Grotte: Falaschi 2, Wlodarczyk 19, Scopelliti 5, Zingel 13, Mirzajanpourmouziraji 21, De Togni 5, Cavaccini (L), Pace 0, Quartarone 0, Studzinski Rodrigues 2. N.E. Agrusti, Kruzhkov. All. Di Pinto.

Batt. sb.17, ace 5, ric.pos. 64%, ric. prf. 35%, attacco 48%, muri 10, errori 13.

Emma Villas Siena: Marouflakrani 5, Ishikawa 28, Gladyr 10, Hernandez Ramos 26, Savani 9, Cortesia 5, Giovi (L), Maruotti 0, Van De Voorde 0, Vedovotto 0, Giraudo 1. N.E. Caldelli (L), Spadavecchia, Mattei. All. Cichello

Batt. sb.26, ace 6, ric.pos. 64%, ric. prf. 31%,attacco 52%, muri 10, errori 15. Arbitri: Braico – Saltalippi. Spettatori 300 circa Durata set, 28′, 31′, 21′, 33′, 21′, TOT. 134′ MVP: Wlodarczyk

PHOTOGALLERY