Torneo delle Sirene 2018 Quinta Edizione

Esordio positivo per l’Atletico Madrid, che nel match-clou serale contro l’Accademia Calcio Sorrento si aggiudica la sfida tutta “latina” con un perentorio 5-0: le doppiette di Marcio e Denia Diaz unite alla rete rete di Manuel Merchan consentono ai colchoneros di mettere in cascina 3 punti condividendo il primato con il Djurgardens vittorioso per 3-1 sulla Nuova Taras Taranto.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies