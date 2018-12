VITTORIA E SALUTO AL 2018 PER LE GIVOVA LADIES CHE SUPERANO IL PRIMO TURNO DI COPPA CAMPANIA BATTENDO 74-20 IL BASKET CLUB IRPINIA.

Nella serata di giovedì, all’interno dello scenario casalingo del PalaFusco di Angri, le Givova Ladies del patron Antonio Prete hanno salutato l’anno 2018, dal punto di vista agonistico, disputando il primo turno di Coppa Campania e superando il Basket Club Irpinia agli ottavi di finale in gara unica ad eliminazione diretta.

Una sfida che non ha avuto storia vista la differente categoria, le irpine giocano in serie C, e la caratura dei roster. 74-20 il finale con la cronaca della gara che ha visto le ragazze allenate da coach Nicola Ottaviano partire con Giusy Sicignano, Valentina Iozzino, Giorgia Codispoti, Mari Panteva e Marilù Sapienza Salerno in quintetto ed alternarsi sul parquet anche Valeria Manna, Anna Stoyanova, Chiara Tinello, Martina Gatti e Maria Giuseppone con minutaggio ben distribuiti per tutti. Il match non ha avuto storia con una partenza decisa dello StartingFive NeroArancio capace di piazzare un break di 17-0 nei primi minuti firmato da Iozzino, Sapienza e Codispoti e subendo il primo canestro dopo 7’ di partita. Nei 6’ successivi è arrivato un altro parziale a cavallo dei primi due quarti di 12-0 che ha portato il tabellone del PalaFusco a segnare un 29-2 per le ragazze del team dell’agro. Il resto del match è stata di ordinaria amministrazione per le dieci atlete schierate sul parquet da coach Ottaviano che grazie all’ottimo contributo anche di coloro che sono partite dalla panchina hanno esteso il vantaggio in progressione fino al +54 di fine gara. Nei quarti di finale, che si disputeranno a febbraio, le Givova Ladies affronteranno la vincente della gara tra Polisportiva Battipagliese e Family Basket Caserta (match in programma domani a Battipaglia).

Il commento della gara come sempre lo abbiamo affidato alle sapienti parole di coach Nicola Ottaviano il quale dichiara: “E’ stato un match molto utile per rivedere in campo Valeria Manna, la quale ha fatto bene, ed inoltre abbiamo di nuovo potuto schierare, dopo i rispettivi stop, sia Anna Stoyanova sia Chiara Tinello. Sono soddisfatto di aver provato vari schemi e quintetti che ci potranno esser utili alla ripresa e in varie fasi della seconda parte di stagione. Tutto questo l’abbiamo fatto anche perché dopo aver salutato Roberta Dentamaro e Sharon Baglieri, dovevamo provare le nostre ragazze per valutare chi potrà avere un impatto quando torneremo in campo a gennaio”.

Della gara non hanno fatto parte Roberta Dentamaro e Sharon Baglieri le quali, per scelta tecnica, non continueranno la loro avventura cestistica in nero arancio e alle quali la società Free Basketball augura le migliore fortune sportive, professionali e personali con un ringraziamento di ogni componente societaria e tecnica per il loro amore per il basket e per i colori nero arancio che hanno profuso nei rispettivi tempi nei quali hanno difeso i colori sociali della famiglia sportiva Givova Ladies Free Basketball.

Il tabellino delle Givova Ladies

Givova Ladies-Basket Club Irpinia: 74-20 (23-2/37-7/51-13)

Givova Ladies: Sicignano 2, Iozzino 18, Panteva 2, Codispoti 10, Sapienza 16; Manna 10, Stoyanova 4, Gatti 2, Tinello 2, Giuseppone 8. All. Ottaviano.

Arbitri: Prisco Faiella di Nocera Inferiore e Andrea Di Serio di Baronissi.