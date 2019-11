SMCV – Città di Spettacoli: al via la prima edizione. Dieci eventi gratuiti da Bennato a Gianfranco Gallo, da Patrizio Oliva e Pietro Condorelli passando per il concerto di Natale e la rassegna cinematografica.

comunicato stampa

“Si apre il sipario della prima edizione di “Santa Maria Capua Vetere – Città di Spettacoli” con il Teatro Garibaldi assoluto protagonista della kermesse. Dieci eventi gratuiti di primissimo livello con la direzione artistica del regista e attore Claudio Di Palma, visual mapping sulla facciata del Teatro, visite guidate ma anche, aspetto di non minore importanza, interventi di manutenzione e restyling all’interno della struttura grazie al progetto presentato dall’Amministrazione Mirra e finanziato con Fondi Poc dalla Regione Campania con una somma di 200.000 euro.

La rassegna, che prevede quattro concerti, quattro spettacoli teatrali e due giornate di proiezioni cinematografiche, sarà aperta il 16 novembre da Eugenio Bennato con band in Controcorrente Tour 2019; il 22 novembre “Patrizio vs Oliva”, scritto da Fabio Rocco Oliva con Patrizio Oliva e Rossella Pugliese per la regia di Alfonso Postiglione; il 6 dicembre concerto di Enrico Bernardo & Friends in “Viaggio da Napoli a New York”, special guest Giancarlo Vorzitelli; il 7 dicembre Lello Petrarca Trio con Pietro Condorelli ospite d’onore; il 10 dicembre “Il Baciamano” di Manlio Santanelli con Susy Del Giudice e Giulio Cancelli per la regia di Giovanni Esposito; 17 dicembre “Lo zio del medico dei pazzi” di Gianfranco Gallo, con Gianfranco Gallo e Antonella Stefanucci; 21 dicembre “I colori del Natale”, concerto di musica classica e brani tratti dalla tradizione natalizia: ensemble d’archi, pianoforte, flicorno, soprano tenore, contralto, voce recitante con la partecipazione della violinista Fabiana Sirigu; 22 dicembre “Ferdinando” di Annibale Ruccello con Gea Martire, Chiara Baffi, Fulvio Cauteruccio, Francesco Roccasecca per la regia di Nadia Baldi.

Per la sezione CineMaTeatro gli appuntamenti sono i seguenti: martedì 26 novembre (ore 17.30) intervista a Carolina Rosi sostenitrice del film “Solo No” della regista Lucilla Mininno, con Vrabpicture, MitreoFilmFestival e IGCollective; giovedì 28 novembre (ore 9.30) proiezione “Filumena Martorano” di Francesco Rosi, (ore 20.30) proiezione “Matrimonio all’italiana” con Sofia Loren e Marcello Mastroianni; domenica 1 dicembre (ore 10.30) “Incontro con…” Francesco Russo e Ferdinando Troiano: la sceneggiatura cinematografica teatralizzata MitreFilmFestival2011, (ore 11.00) proiezione di cortometraggi che hanno come location il Teatro Garibaldi e un legame con il MitroFilmFestival “La smorfia di Emanuele Palamara” e “Incontro con…” il regista e produttore Daniele Barbato, “Il nostro limite” di Adriano Morelli e “Incontro con…” il regista e produttore Silvestro Marino, (ore 21.00) “Solo No” di Lucilla Mininno e “Incontro con…” la protagonista Maria Teresa Rossini e Mariano Rigillo.”