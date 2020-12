Anthony Joshua batte Kubrat Pulev, un grande incontro dominato dal pugile Inglese

Londra- Anthony Joshua batte Kubrat Pulev in un match praticamente a senso unico. Grande attesa e notte di boxe quella andata in onda su Dazn nella serata di ieri, si e’ iniziato alle ore 19,00 con tanti incontri ed il piatto forte arriva verso le 23,30 ore Italiane. Il Cobra Kubrat Pulev ha sfidato AJ padrone di casa e idolo dei mille fortunati presenti per questo importante incontro.

Gia’ quando AJ entra sul ring si capisce che l’evento e’ quello importante, Burning Heart come colonna sonora della sua entrata, una delle canzoni del film Rocky Balboa. Primi round di “rispetto e studio” dove i due pugili badono piu’ a non prenderle che affondare ma alla terza ripresa il campione di Watford rompe di schemi ed inizia a far valere la sua forza sull’avversario Bulgaro. Una terza ripresa che manda nel pallone il Cobra che nonostante i colpi subiti continua la battaglia dimostrando di avere tanta esperienza e di essere un forbidabile atleta. Incassa Pulev e quando prova a fare male all’avversaio non ci riesce perche’ Anthony Joshua sta bene anche nella fase difensiva riuscendo ad evitare colpi molto pericolosi.

Il match inizia a vivere una ennesima fase di calma. Il campione Inglese prova a controllare mentre il Bulgaro tenta di organizzare un qualcosa che possa cambiare l’inerzia del verdetto dei giudici. Si arriva cosi’ verso la fine. Round numero otto, manca poco alla campanella finale ed il Cobra tenta una rimonta con una bella reazione, si arriva cosi’ al round numero nove, AJ si scatena nuovamente ed inizia a martellare, Pulev di cuore resiste ma cede poco prima della chiusura. Il campione Bulgaro va al tappeto e la grande sfida finisce qui. Anthony Joshua si conferma campione con una vittoria netta e meritata. Kubrat Pulev conferma di essere un grande pugile ma contro AJ visto sul ring e’ diventato tutto tremendamente difficile ed adesso gli occhi del mondo sono tutti puntati al prossimo anno, quello dove si attente la sfida contro Tyson Luke Fury una super sfida che forse manca dai tempi di Mike Tyson ed Evander Holyfield.

