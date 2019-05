AVERSA: piano triennale Edilizia scolastica. Finanziamenti regionali.

Comunicato stampa

“Oggetto: piano triennale Edilizia scolastica.Finaziamenti regionali.

Si rende noto che, nella mattinata di ieri, è stata presentata, nei termini stabiliti dalla Regione Campania, l’istanza di aggiornamento dei progetti inseriti nel Piano Triennale dell’Edilizia Scolastica comunale.

In relazione alle asserite preoccupazioni manifestate in un recente articolo di stampa del 22 maggio scorso, ”Aversa, fondi per scuole a rischio: allarme…“ con cui era stata paventata la possibilità che questo l’Ente potesse perdere i congrui finanziamenti concessi dalla Regione Campania per la realizzazione dei progetti citati, si comunica che gli stessi verranno regolarmente acquisiti, al fine di realizzare gli interventi per la riqualificazione delle strutture scolastiche comunali e garantendo migliori livelli di sicurezza per gli alunni.

A tale riguardo, si rimette l’elenco dei lavori previsti, per un totale di € 16.547.551,00 :

– lavori di adeguamento sismico del III circolo didattico (€ 1.973.400,94); – lavori di adeguamento e miglioramento sismico della scuola Diaz (€ 3.921.609,68); – lavori di adeguamento e miglioramento sismico della scuola Linguiti -II circolo (€ 3.475.950,74); -lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola media statale “G. Parente”(€ 2.479.246,19); -lavori di adeguamento e di miglioramento sismico dell’edificio scolastico UNRRA CASAS (€ 2.447.343,45); – costruzione di una nuova scuola elementare con annessa palestra in via G. Rossa (€ 2.250.000,00).

Si intende ringraziare l’ufficio tecnico comunale per la solerzia e competenza dimostrata nella circostanza, che da tempo sta lavorando per la preparazione della documentazione necessaria, e rendere chiarezza sull’argomento che grande clamore ha destato nei giorni scorsi. ”

Aversa 29 maggio 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Lastella)