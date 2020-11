Domani è un giorno decisivo per la Campania. Alla luce della preoccupante situazione sanitaria, Conte valuterà il passaggio alla zona rossa. Come già indicato più volte, sono gli ospedali a destare maggiore preoccupazione. “Il passaggio della Campania in zona rossa è l’ultima carta che ci rimane da giocare”, afferma Gennaro Sosto, direttore generale dell’ASL Napoli 3 Sud, che prosegue:

“Ormai la pressione sul sistema sanitario regionale è troppo elevata. Si creano file di ambulanze e l’attività notturna la smaltiamo solo il giorno successivo. Oggi siamo punto e a capo in una situazione in cui i posti letto sono saturi. L’ospedale di Castellammare non è una struttura Covid, ma abbiamo previsto un’area riservata. Ma anche lì ci sono fino a 30 persone nelle aree di sosta che attendono trasferimenti”.

“In questi giorni è in atto anche una trattativa con delle strutture private per aumentare i posti a disposizione. Dal San Leonardo i pazienti dovevano essere trasferiti a Boscotrecase, ma anche quella struttura è satura. Discorso simile per Torre del Greco. Più che la creazione di posti il nostro problema è il reperimento del personale medico per l’ampliamento”