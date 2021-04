Prosegue la vaccinazione in Campania e da ieri sono partite le prenotazioni per gli over 50. Sono 72mila le adesioni per ora, ma alcune categorie sono rimaste indietro, tra cui 200mila sessantenni che ancora aspettano la propria dose di siero. Il numero dei vaccinati over 80 cresce ancora e ciò è un buon segnale, perché proprio loro rispecchiano una delle categorie più a rischio. Bene anche gli over 70 con più di 230mila vaccinazioni quest’oggi. Il grafico sottostante mostra tutte le categorie.

Campania, il grafico delle vaccinazioni di oggi 28/04/2021