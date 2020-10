Per ora niente lockdown in Campania. In assenza di un piano socioeconomico di ristori essenziale per varare drastiche chiusure, il governatore della Campania fa un passo indietro.

A contribuire a far cambiare idea al governatore De Luca la conferenza Stato-Regioni dalla quale è emersa l’indicazione del Governo di non assumere drastiche misure restrittive a livello nazionale. Appare chiaro che in tale modo diventa improponibile realizzare misure limitate a una sola regione.

Campania – Nuova ordinanza attesa per domani

Nell’ordinanza attesa per domani verrà confermata la chiusura delle scuole e la conseguente didattica a distanza; resteranno aperti gli asili da 0 a 6 anni; saranno permessi i progetti delle scuole da svolgere con bambini e ragazzi disabili o autistici.