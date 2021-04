Campania, per De Luca ok cambio colore dalla settimana prossima, poi aggiunge: “Settimana prossima definiremo gli orari”

Per Vincenzo De Luca la regione Campania potrebbe passare da rossa ad arancione dalla settimana prossima. I numeri della pandemia non sono più da zona rossa, si registra un contenimento dei contagi e dunque il cambio di colore potrebbe risultare fattibile. In un confronto col Presidente Vincenzo De Luca e il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha incontrato una delegazione dei commercianti del Sannio.

Le attività commerciali sono quelle più colpite da questa pandemia, e il passaggio da zona rossa ad arancione sarebbe una buona occasione per i commercianti di riprendersi dalla batosta economica che la pandemia ha portato soprattutto in questo settore. Dalla settimana prossima attività commerciali aperte rispettando il distanziamento sociale e tutte le norme anti contagio. Il governatore De Luca puntualizza sulla questione orari e movida notturna rispondendo ai giornalisti: