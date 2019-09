Secondo un recente studio, le famiglie italiane, quando si tratta di acquistare i libri per la scuola , puntano ancora forte sulla carta e sul nuovo, ma cercano comunque di risparmiare, rivolgendosi ai canali online in grado di garantire prezzi e sconti vantaggiosi.

Croce per le famiglie che dovranno sostenere nuove spese; delizia per tanti genitori che avranno mezza giornata “libera” (si fa per dire!).

I primi a tornare sui banchi saranno i ragazzi della provincia di Bolzano il 5 settembre. Pochi lunedì 9 toccherà a quelli del Piemonte.

A seguire l’11 sarà la volta di Basilicata, Campania, Umbria e Veneto.

In Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, provincia di Trento e Valle d’Aosta, invece, si torna giovedì 12 settembre.

Lunedì 16 settembre si aprono i cancelli in Abruzzo, Lazio, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Toscana, Liguria, Calabria, Sardegna.

Gli ultimi sarnno gli studenti pugliesi che inizieranno mercoledì 18 settembre.

Tuttavia, in base all’autonomia, ogni consiglio di istituto potrà modificare la data dell’inizio delle lezioni, anticipando di qualche giorno il ritorno in classe in modo da poter usufruire durante l’anno di qualche “ponte” in più.

Si consiglia quindi di consultare i siti dei singoli istituti scolastici.