La stanza degli abbracci: un rimedio alla solitudine

Nella casa di cura Domenico Sartor a Castelfranco Veneto, nasce la “stanza degli abbracci”. Una zona in cui, grazie a particolari plastiche protettive, le persone ricoverate per Covid possono abbracciare i propri cari. Una bella iniziativa per tutti quelli che, a causa delle restrizioni anti contagio, non potevano stare a contatto con i congiunti. Grazie a questa iniziativa, il contatto fisico non diventa più un problema. A volte, anche un semplice abbraccio può aiutare un malato in difficoltà

Il contatto fisico aiuta i pazienti a godere di un maggior benessere psicologico, mentale ed emotivo. Grazie a queste particolari plastiche anti Covid, il malato non resta solo, abbandonato a sé stesso, ma trova conforto nelle braccia amiche dei parenti, e delle persone che gli vogliono bene.