Elodie in concerto a Milano e Roma, i dettagli

ELODIE

PER LA PRIMA VOLTA IN CONCERTO

DUE LIVE A MILANO E ROMA

PER PRESENTARE IL NUOVO ALBUM IN USCITA

“THIS IS ELODIE”

GIOVEDÌ 16 APRILE 2020

MILANO @ SANTERIA TOSCANA 31

Apertura Porte – Ore 20:00

Inizio Show – Ore 21:30

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

SABATO 18 APRILE 2020

ROMA @TEATRO CENTRALE

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Prevendite Autorizzate:

Ticketone.it

Biglietti disponibili su ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 15 gennaio 2020 e in tutte le rivendite autorizzate TicketOne dalle ore 11.00 di lunedì 20 gennaio 2020

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali

Milano, 13 gennaio. Per la prima volta nel suo percorso musicale, Elodie si esibirà in due concerti live, prodotti da Vivo Concerti, giovedì 16 aprile a Milano, presso Santeria Toscana 31, e sabato 18 aprile a Roma alTeatro Centrale.

Dopo l’annuncio dell’uscita del nuovo album “THIS IS ELODIE”, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 31 gennaio e con il disco fisico dal 7 febbraio, la partecipazione al Festival di Sanremo, le novità di Elodie per il 2020 continuano.

La giovane cantante romana porterà sul palco tutte le canzoni contenute nel nuovo disco “THIS IS ELODIE” e i brani che hanno già fatto cantare e ballare tutta l’Italia, tra cui “Nero Bali” e “Margarita”, entrambi certificati doppio disco di platino, e “Pensare male”, singolo italiano più ascoltato in radio, nel 2019. L’attesa per tutti i fan che vogliono incontrare Elodie di persona è finalmente terminata.