La Campania resta gialla almeno per un’altra settimana. La regione di Vincenzo De Luca, nonostante l’indice Rt superiore a 1, non passerà in zona arancione con maggiori restrizioni. Possono tirare un sospiro di sollievo i commercianti e i ristoratori, che avevano appena riaperto dopo settimane di zona rossa. il ministro Roberto Speranza decide un cambio di colore per Puglia, Sardegna e Siclia, che passano arancioni; Valle d’Aosta unica in zona rossa. L’indice Rt in Italia si attesta intono allo 0,85.

Campania, ore di preoccupazione per i commercianti

Nelle ore precedenti il governatore De Luca ha espresso le sue preoccupazioni. Far passare la Campania da gialla ad arancione significava un’immediata chiusura delle attività appena riaperte dopo una travagliata zona rossa. Ipotesi che avrebbe scaturito non poche polemiche da parte degli addetti del settore. Pericolo scampato dunque per la regione che può tirare un sospiro di sollievo lunedì 3 maggio.