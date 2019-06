View this post on Instagram

L'olimpionico, lo special guest e il ragazzo coraggioso Il preshow dellla 2ª giornata del 56° trofeo Sette Colli, ha due ospiti particolari che hanno in comune la passione per il nuoto. Come tutti del resto qui al Foro Italico. Presentati dal campione olimpico, Massimiliano Rosolino, fanno il loro ingresso in vasca, insieme al presidente della #Federnuoto Paolo Barelli, l'attore romano, ex nuotatore Raoul Bova e Manuel Bortuzzo. Il pubblico numeroso (in tribuna si contano più di 4000 persone) gli dedica un grande, unico, lungo applauso! 📸 @astaccio @deepbluemediaphoto