Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’Ordinanza n.42 del 2 Maggio 2020 contenente ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza n.42 del 2 Maggio 2020: obbligo di mascherina

La premessa delle nuove disposizioni è che da lunedì 4 Maggio vige l’obbligo dell’utilizzo della mascherina fuori di casa, per tutti i cittadini della Campania.

Nell’ordinanza sono previste disposizioni che consentono l’attività d’asporto, ma solo previa prenotazione online o telefonica e seguendo precise indicazioni contenute nell’ordinanza. L’attività di vendita a domicilio per il settore ristorazione è consentita senza limiti di orario.

Ordinanza n.42 del 2 Maggio 2020, jogging ed attività motoria

Altre disposizioni riguardano la definizione della fascia oraria tra le 6 e le 8,30 del mattino che viene riservata allo jogging, che potrà essere praticato solo in questa specifica fascia oraria, tassativamente in forma individuale, senza indossare la mascherina, ma con l’obbligo di portarla con sé e da indossare qualora ci si trovi in prossimità di altre persone.

Per il resto della giornata è possibile l’attività motoria senza limitazioni di orario e non più solo nei pressi dell’abitazione, sempre con l’obbligo della mascherina. Per lo svolgimento dell’attività motoria gli appartenenti allo stesso nucleo familiare non sono tenuti a rispettare la distanza di sicurezza di due metri.

L’ordinanza entra in vigore lunedì 4 Maggio e sarà valida fino al 17 Maggio 2020.

Di seguito il link per scaricare l’ordinanza

http://www.regione.campania.it/…/ordinanza-n-42-del-2-maggi…