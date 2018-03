Ieri sera (12/03/2018, ndr), su Caserta si è abbattuta una tromba d’aria che ha causato danni ingenti e feriti, di cui uno grave. Foto e Video

Una tromba d’aria, una cosa mai vista, ha attraversato tra le 19 e le 20 circa, la città di Caserta ed alcuni comuni limitrofi, come San Marco Evalgelista, Recale, Macerata Campania, San Nicola La Strada. A Caserta la strada più martoriata è Viale Carlo III (vedi immagine Burger King, ad esempio), in direzione autostrada, con roulotte e Tir sobbalzati, con pezzi volati in autostrada all’altezza del casello di Caserta Sud. Insomma, scene di panico, sembrava di essere sul set di un film, ma era la pura realtà.

Foto Tromba d’aria Caserta 12 marzo 2018

Video Tromba d’aria Caserta 12 marzo 2018

Foto recuperate dalla rete