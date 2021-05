Uno stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B, lanciato il 29 aprile, ha portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale di Tiangong. Adesso un modulo del razzo è in caduta incontrollata verso la Terra. A riferirlo l’Istituto di Scienza e Tecnologia dell’Informazione del Cnr di Pisa. “Un incidente – spiega il Cnr – che si è già verificato una volta nel 2020, quando alcuni frammenti erano caduti in un villaggio in Africa”. La notizia era passata inosservata per l’epidemia di Coronavirus appena scoppiata.

Le coordinate spaziali dove potrebbe cadere il razzo includono anche l’Italia

Attualmente la caduta potrebbe avvenire nella fascia compresa tra i 41,5 gradi a Nord e 41,5 gradi a Sud, che comprende anche l’Italia centrale e meridionale. Non si è sicuri della traiettoria esatta che potrebbe compiere lo stadio del razzo, quel che è sicuro è che lo stesso è stato abbandonato in orbita non dando più segnali; si comporta come un veicolo passivo e l’unica influenza che subisce è quella atmosferica, che lo sta attirando verso la Terra. È ancora presto per la certezza assoluta, in quanto il corpo potrebbe subire da un momento all’altro una variazione dell’orbita.