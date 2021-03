Nel consueto appuntamento del venerdì pomeriggio il governatore della Regione Campania ha puntato ancora una volta il dito contro il Governo, ritenendolo responsabile del caos comunicativo generato in Italia.

Vincenzo De Luca: “Questa la più grande responsabilità in capo allo Stato”

“Se non ci fossero state le Regioni e avesse avuto tutto in mano il Governo, per l’Italia sarebbe stato un disastro” – ha detto Vincenzo De Luca e ha aggiunto: – “Il Governo nazionale anzichè pensare ai banchi con le rotelle, avrebbe dovuto pensare alla produzione dei vaccini in Italia. Oggi l’Italia sarebbe un paese autonomo. Questa la più grande responsabilità in capo allo Stato.”

Oltre alla produzione dei vaccini, lo Stato è stato fallimentare e caotico anche nella distribuzione dei vaccini. E’ partita da Roma la comunicazione che per la campagna vaccinale sarebbero state privilegiate le categorie che svolgono “attività di pubblica utilità”. Ecco quindi che tutti gli ordini si sono fatti avanti: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti e tutti i liberi professionisti.

Capito di aver generato un pandemoio, il Governo ha fatto un passo indietro e ora si prosegue nuovamente per fasce d’età privilegiando solo gli over 80, i soggetti fragili, il personale sanitario e il mondo della scuola.

Ti potrebbe interessare anche: La Campania acquisterà forniture di Sputnik