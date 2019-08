Versate in una ciotola la farina setacciata, l’uovo intero e versate a filo l’acqua tiepida. Iniziate ad impastare – poi aggiungete poco per volta volta lo strutto. Quando l’impasto risulterà abbastanza compatto (il panetto dovrà risultare liscio ed elastico), avvolgete il panetto nella pellicola per alimenti e lasciate riposare l’impasto per circa 30 minuti.