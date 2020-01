Afragolese, la Coppa e’ tua!

Sara’ una notte da ricordare per il popolo di Afragola, una di quelle notti che non si dimenticheranno mai, notte di Coppa. L’Afragolese vince la Coppa Italia Campania nella finale di Sarno contro il Costa D’Amalfi.

Il goal vittoria arriva al minuto 63 con Nocerino che impatta dopo gli sviluppi di in calcio piazzato.

L’Afragolese alla fine dei 95 minuti di gioco ha meritato la vittoria, nel primo tempo infatti solo il portiere del Costa ha impedito in un paio di occasioni l’epilogo vincente. Nella seconda frazione, ritmi piu’ bassi con il Costa D’Amalfi vicino al goal del pareggio con un tiro cross di Apicella. Vince l’Afragolese e grande festa !