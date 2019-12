Dopo il bel traguardo di Coppa Campania, ci si aspettava sicuramente una grinta diversa e le giuste motivazioni per tentare una risalita in campionato che stenta ad arrivare, ed ormai sono già tre le sconfitte consecutive. La gara contro il Marano doveva essere quella della svolta ed invece, complice anche molte assenze, ha rappresentato l’inizio di un periodo di crisi che non permette alla squadra di esprimere al massimo il proprio potenziale. Il gol dell’illusione arriva dal capocannoniere del torneo Giovanni Esposito, che porta in vantaggio i biancocelesti. Illusione perché il Marano rimonterà poi due gol nel finale, sancendo l’ennesima battuta d’arresto.