La società sportiva Asd San Paolo 2017, è lieta di annunciare la partnership con la società Maltese

Ħamrun Spartans Football Club.

Il San Paolo, diventerà punto di riferimento in Sicilia per la prestigiosa società Maltese ed, inoltre,

il Presidente Nunzio Antignani, insieme al suo staff, sarà spesso a Solarino per visionare i calciatori

e seguire i progressi fatti dalla società in materia calcistica e gestionale.

Stesso discorso per il Presidente Giuseppe Germano che, insieme allo Staff tecnico, parteciperà

a periodiche sedute di aggiornamento a Malta.

La società San Paolo avrà anche l’onere di segnalare nuovi talenti ai dirigenti Maltesi, un vero e

proprio Scouting. Inoltre il Settore Giovanile e la Scuola calcio saranno supervisionati dall’Equipe del Team Maltese, per aiutare i giovani nella crescita sportiva e non.

Molto a cuore le questioni dei giovani, infatti sono anche previsti degli scambi interculturali

tra i giovani con lo scopo di creare una vera e propria academy, ossia studiare le lingue la mattina,

Italiano/Inglese, allenamenti nel pomeriggio, per dare alle nuove generazioni una esperienza importante non solo

calcistica ma anche formativa per il futuro.

La società Asd San Paolo, ringrazia il Dottor Nunzio Antignani per la preziosa amicizia e collaborazione

e tutti i componenti della società si sentono onorati di entrare a fare parte di questo importante e stimolante

progetto.

Ufficio Stampa Asd San Paolo – Dottor Gianluca Apicella