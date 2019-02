A Bergamo per difendere il 4° posto: scontro Champions tra Milan e Atalanta

Per Gennaro Gattuso ed il suo Milan arriva domani forse l’impegno più duro della stagione, ovvero “mettere l’elmetto” e partire alla volta di Bergamo. L’anticipo della 24^ giornata metterà infatti a confronto Atalanta e Milan, scontro valido per una buona fetta della zona Champions di fine stagione. Il tecnico calabrese è pronto a confermare in blocco la stessa formazione vista sia contro la Roma che con il Cagliari, con Piatek al centro dell’attacco e Bakayoko nel mezzo del centrocampo a tre. Biglia sempre in panchina, non ancora nel pieno delle forze nonostante la convocabilità.

Questa la probabile formazione del Milan:

(4-3-3)

Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

All. Gennaro Gattuso