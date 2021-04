Cagliari-Roma, chi scenderà in campo?

Siamo ormai agli sgoccioli di questo campionato e manca davvero poco alla fine. Nella 33^ giornata la Roma torna in campo a meno di 48 ore di stop per la trasferta contro il Cagliari alla Sardegna Arena. Fonseca sembra chiaro: il suo obiettivo è l’Europa League, ma contro il Cagliari bisogna impegnarsi come si è fatto con l’Atalanta.

Gli isolani, in zona serie B, devono tentare tutto il possibile per portare a casa tre punti siccome rischiano grosso. Con un’ipotetica vittoria, i sardi si porterebbero a 31 agganciando i sanniti. Di seguito le scelte dei due allenatori.

Cagliari-Roma, chi scenderà in campo?

CAGLIARI (3-4-1-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro; Simeone, Pavoletti. All. Semplici

A disposizione: Aresti, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Rugani, Zappa, Walukiewicz, Asamoah, Deiola, Cerri.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Fazio; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral. All. Fonseca

A disposizione: Fuzato, Farelli, Juan Jesus, Santon, Reynolds, Spinazzola, Kumbulla, Cristante, Veretout, El Shaarawy, Mkhitaryan, Dzeko.