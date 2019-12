A Udine finisce il 2019, il Cagliari è alla ricerca della vittoria per rimanere in scia Champions.

Reduce dalla beffa nel finale alla Sardegna Arena di lunedì con la Lazio di Inzaghi, complici:

– l’imprecisione davanti alla porta in almeno 4 occasioni quando si poteva chiudere la partita,

– l’infortunio di Cacciatore nel finale, domani non sarà presente, che ha lasciato la squadra in dieci uomini,

– l’atteggiamento dell’arbitro, troppo fiscale coi padroni di casa.

Sarà comunque dura, la squadra friulana è reduce dalla sconfitta per 3 a 1 allo Stadium, in casa non vince dal 20 ottobre, 1 a 0 al Torino di Walter Mazzarri.

Certo il Cagliari , assieme all’Inter, è l’unica squadra a non avere ancora perso in trasferta, cosa curiosa visto che al contrario, la trasferta è sempre stata tabù per i rossoblu.

Ultima vittoria degli uomini di Luca Gotti in Coppa Italia col Bologna, un perentorio 4-0, era il 4 dicembre, ma nei rossoblu c’erano quasi ed esclusivamente solo seconde scelte.

Tecnico veneto che fu il Vice di Roberto Donadoni, attualmente in Cina col lo Shenzhenshi Zuqiu Julebu al Cagliari nella stagione 2010-2011.

MARAN in conferenza stampa oggi ad Asseminello:

Perdere, soprattutto dopo tanto tempo, fa rabbia e domani metteremo in campo tutto per superare questo passo falso. Sappiamo che per fare risultato dobbiamo dare il 200%, come abbiamo fatto finora. Questa sosta natalizia vedremo che effetto avrà su di noi, ma preferisco rispondere domani a questa domanda​. Il fatto di non aver ancora perso in trasferta non è frutto del caso ma di una mentalità ben precisa e di tantissimo lavoro​. Gotti sta facendo molto bene, ci conosciamo ed è molto valido, sta lavorando bene e sono contento per lui, sono felice stia andando così per lui​. Del mercato ne parliamo domani dopo la partita​”.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger Larsen; Lasagna, Okaka.

Udinese: Samir (infortunato)

Cagliari (3-5-2): Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

INFORTUNATI: CACCIATORE, BIRSA, CEPPITELLI, CASTRO, PAVOLETTI, CRAGNO

SQUALIFICATI: NANDEZ, OLSEN