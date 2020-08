Cagliari, dopo Zenga anche il D.S. Marcello Carli sollevato dall’incarico.

Embed from Getty Images

Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Marcello Carli dal ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra.

Nell’Isola dall’aprile 2018, Carli è stato capace di trasmettere da subito all’ambiente tutta la sua grinta e determinazione.

Il Club ringrazia il Direttore Carli per quanto fatto in questi anni in Sardegna, per l’impegno profuso e la dedizione dimostrata, augurandogli tutto il meglio per il proseguimento della sua carriera.

COMUNICATO UFFICIALE DEL CAGLIARI CALCIO

Il nuovo Direttore Sportivo potrebbe essere quel Pierluigi Carta, ex D.S. dell’Olbia ed attuale direttore sportivo del settore giovanile rossoblu.