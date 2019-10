Cagliari-Pogon 3-1, amichevole di venerdì, la gara disputatasi alla Sardegna Arena ha visto la compagine rossoblù vincere 3-1 in rimonta dopo la rete su rigore dei polacchi realizzata da Spiridonovic e causata dal fallo, ritenuto tale dall’arbitro Giua, di Deiola, molto discutibile.

Ancora al minuto numero 9 dopo una staffilata da fuori area del numero 22 e la respinta di Rafael ecco che Manias metteva fuori da pochi passi a portiere praticamente battuto.

Al 12esimo su cross dalla destra di Nainggolan ecco che Ragaztu effettuava una semi rovesciata volante che andava fuori ma faceva applaudire la Tribuna Centrale in maniera convinta ma la porta rimaneva inviolata.

Giocatore cagliaritano che un minuto dopo e ancora su cross del ninja effettuava una rovesciata che questa volta centrava la porta ma il tiro era debole e veniva facilmente controllato da Stipica.

Minuto 19 altro pericolo per la porta dei polacchi ma il tiro a giro di Castro finiva fuori.

Al 27esimo Spiridonovic dopo una lunga azione concludeva un tiro con palla che usciva non di molto dall’incrocio dei pali alla destra di Rafael.

Al 45esimo l’ultimo sussulto del Cagliari con Birsa, 0-1 finale di primo tempo.

Ad inizio ripresa Rog prendeva il posto di Aly, mentre gli ospiti sostituivano ben 9 giocatori su 11, incluso il portiere, evidentemente la testa della classifica con 21 punti rispetto alla seconda (Cracovia) a 20 va difesa venerdì prossimo contro il Zaglebie decimo in classifica in trasferta.

La ripresa vedeva entrare in campo Simeone al 70esimo, Faragò (applauditissimo) al 63esimo, dopo l’intervento all’anca che lo ha tenuto lontano sei mesi dopo l’infortunio del 20 aprile col Frosinone, nel tornato Paolo Pancrazio!

L’ingresso in campo dell’argentino dava nuova vitalità al Cagliari che prima acciuffava il pari al minuto 73, per poi realizzare la rete del 2-1 ed infine il rigore procurato da Cerri su cui veniva fatto fallo e Simeone realizzava, tripletta per lui, il Cholito ha trovato in Sardegna nuova linfa, speriamo che domenica 20 la SPAL se lo ricordi per tempo immemore!

Cerri che veniva acclamato forse per la prima volta in assoluto da quando è tornato ad indossare i colori rossoblù, usciva dal campo in trionfo, sua l’azione che aveva portato al vantaggio del 2 a 1.

Gli Ultras ospiti si sono evidenziati sia prima, ma soprattutto dopo la partita nel centro storicop della Città dove hanno distrutto gli esterni di tre ristoranti, lanciando addirittura BOMBE CARTA, complimenti!

Sei di loro sono andati a processo per DIRETTISSIMA, ma hanno patteggiato e sono subito tornati in libertà, allegria!

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael (63′ Aresti); Pinna, Ceppitelli (63′ Faragò), Deiola, Aly (46′ Rog); Nainggolan, Oliva, Castro (72′ Ladinetti); Birsa (70′ Simeone); Cerri, Ragatzu. All. Maran

POGON (3-5-2): Stipica (46′ Bursztyn); Triantafyllopoulos (46′ Bartkowski), Zech (46′ Zurawski), Lasicki (86′ Starzicki); Stec (46′ Fraczczak), Kowalczyk (46′ Kozulj), Podstawski (46′ Guarrotxena), Hostikka (46′ Hostikka), Matynia (71′ Smolinski); Manias (46′ Buksa), Spiridonovic (46′ Benyamina). All. Runjaic

Arbitro: Giua di Olbia

MARCATORI: Spiridonovic 6′ rig. (P), Simeone 73′, 83′, 90′ rig. (C)