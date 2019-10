Cagliari-Pogoń Szczecin, amichevole di domani alle 20.30 alla Sardegna Arena, gara organizzata in occasione dell’acquisito di Sebastian Walukiewicz classe 2000, difensore centrale prelevato a Gennaio ma lasciato nella sua squadra sino al termine della passata stagione.

Il giovane polacco non sarà presente domani perché convocato nell’Under 21 contro Russia (Venerdì) e Serbia (martedì).

Tutti quei giocatori che in sette giornate di campionato e un turno di Coppa Italia non hanno trovato occasioni per giocare vedranno il campo domani, tra i quali Pinna, Mattiello, Oliva, Birsa, Deiola e Ragatzu.

Molti primavera faranno parte della comitiva rossoblù, un test certo poco indicativo visti i tanti Nazionali assenti:

Luca Pellegrini nell’Under 21, Irlanda-Italia oggi alle 21, lunedì in Armenia

Ionita giocherà con la Moldavia domani contro Andorra e lunedì contro l’Albania

L’uruguaiano Nández è convocato per due gare, entrambe contro il Perù, sabato 12 e mercoledì 16

Il portiere svedese Olsen giocherà sabato e martedì contro Malta e Spagna.

Al rientro dalle gare per le Nazionali il Cagliari giocherà ancora alla Sardegna Arena contro la SPAL domenica 20 Ottobre alle ore 15.