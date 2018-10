A Firenze domani alle 18 si affronteranno viola e rossoblù, entrambe in onore di Davide Astori, l’ex Capitano della squadra Toscana deceduto tragicamente a Udine il 4 marzo scorso.

In Tribuna ci saranno anche i genitori di Davide, ma al fischio iniziale di Giacomelli di Trieste sarà lotta per i tre punti.

Nella Viola i Nazionali Chiesa e Biraghi, autore del goal-vittoria della Nazionale Italiana in Polonia, nel Cagliari il giocatore che forse sposterà il bilancio della Società rossoblù se a Giugno verrà ceduto ad una squadra in Champions League, ossia Nicolò Barella. Ritorna disponibile Luca Ceppitelli, giusto per sostituire colui che aveva preso il suo posto, Klavan.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. All. Pioli

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Castro; Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran