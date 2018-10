Frosinone-Empoli, lotta “all’ultimo sangue” per la conquista dei punti-salvezza

Dopo la sosta per le nazionali, domani alle ore 12:30 presso lo stadio Benito Stirpe, il Frosinone scenderà nuovamente in campo contro la squadra toscana del mister Andreazzoli.

Entrambe le squadre lotteranno per la salvezza data la posizione in classifica, anche se il Frosinone è la squadra che ha maggiormente bisogno di fare punti in quanto ha soltanto 1 punto rispetto ai 5 dell’Empoli.

Purtroppo mancherà uno dei denti dolenti per l’Empoli, si tratta di Federico Dionisi che tre anni fa siglò la doppietta proprio contro la squadra toscana. Fortunatamente ci sarà Daniel Ciofani, che anche lui nel match di ritorno di tre anni fa, siglò la doppietta.

Si spera in un cambio di modulo del mister e una formazione diversa, il Frosinone ha bisogno di vincere, è il momento di ripartire, i supporters vorranno vedere 11 Leoni attaccati alla maglia che lotteranno con le unghie e con i denti per difenderla.

Sarà Daniele Orsato della sezione Schio ad arbitrare il match FROSINONE-EMPOLI

I suoi assistenti saranno:

Manganelli e Vivenzi….

IV UOMO: Manganiello

V.A.R: Sacchi

A.V.A.R : Del Giovane

PRECEDENTI IN SERIE A:

Frosinone-Empoli: 2-0 ( Dionisi, Dionisi)

Empoli-Frosinone: 1-2 ( Ciofani (F), Maccarone (E), Ciofani (F) )

Salvo cambi all’ultimo minuto, le probabili formazioni saranno:

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Zampano, Chibsah, Maiello, Molinaro, Vloet, Ciofani, Ciano.

A disposizione: Bardi, Salamon, Kranjc, Capuano, Ghiglione, Beghetto, Gori, Crisetig, Cassata, Soddimo, Campbell, Pinamonti.

Allenatore: Longo.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Pasqual; Acquah, Capezzi, Krunic, Zajc,La Gumina, Caputo.

A disposizione: Provedel, Marcjanik, Antonelli, Rasmussen, Untersee, Veseli, Brighi, Lollo, Ucan, Bennacer, Traoré, Mraz.

Allenatore: Andreazzoli.

Fonte foto immagine in evidenza: pagina Facebook Frosinone Calcio