Cag liari fa 13 , 2-2 al Sassuolo in gran forma, da 2-0 a 2-2. Ilfa, 2-2 al Mapei Stadium contro unin gran forma, da 2-0 a 2-2.

A differenza di Lecce, dove si era in vantaggio di due reti, non si è aggredito l’avversario come al solito.

Ma sono 13 partite consecutive che non si perde, i ragazzi sono stanchi, Rog, che era diffidato, salterà la Lazio lunedì 16 alla Sardegna Arena,

I rossoblu, apparsi stanchi e sempre in ritardo quasi su ogni pallone nella prima frazione di giuoco, vanno in doppio svantaggio, accorciano con Joao Pedro e rischiano sul rigore fallito da Berardi il tracollo per poi arrivare al pareggio insperato con un ragazzo sardo di Cagliari di nome Daniele e di cognome Ragaztu.

Ed è passata solo un’oretta dalla rete del cagliaritano che già wikipedia lo indora così:

“Ritorna al gol il 5 dicembre successivo nel successo per 2-1 contro la Sampdoria nella sfida di Coppa Italia, che vede i sardi passare quindi il turno eliminando la formazione ligure. Due giorni più tardi ritrova anche il gol in Serie A, che mancava da otto anni e mezzo, siglando al 90esimo il pareggio per 2-2 in casa del Sassuolo. “

Il potere della rete, sia il gol sia il WEB!

E non la prende bene il tecnico dei neroverdi De Zerbi che in diretta sul noto canale satelliatare dice:

“Abbiamo preso due gol con un tiro, non abbiamo subito il Cagliari e sbagliato un rigore. In questi casi si parla di cinismo e cattiveria, ma oggi queste cose non ci sono state. Purtroppo è andata così, ma dobbiamo ripartire dalla gara fatta e dalla foga agonistica messa in campo anche se non sempre abbiamo fatto vedere, anche abbiamo giocatori forti e giochiamo bene”.“

SASSUOLO: Turati, Toljan, Marlon (46′ Peluso), Romagna, Kyriakopoulos, Magnanelli, Locatelli M, Berardi (74′ Traore’ Hj), Djuricic (89′ Obiang), Boga, Caputo

ALL.: De Zerbi

CAGLIARI: Rafael, Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini Lu (48′ Lykogiannis), Nandez (78′ Ragatzu), Cigarini, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone (47′ Cerri)

ALL.: Maran