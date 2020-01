Juventus-Cagliari alle 15 sarà una delle tre gare della prima giornata del 2020 assieme ad Atalanta-Parma e Milan-Sampdoria.

A Torino si affronteranno due squadre reduci da un finale di 2019 non esaltante.

I torinesi con due sconfitte e medesimo risultato con la Lazio, 3 a 1 in Campionato allo Stadio Olimpico di Roma e in Super Coppa Italiana, denominata Coca-Cola Supercup per ragioni di sponsorizzazione, giocatasi il 22 dicembre 2019 allo stadio dell’Università Re Sa’ud di Riad, in Arabia Saudita.

Il sardi invece dalle sconfitte, proprio con Lazio, nel rocambolesco finale della sedicesima giornata alla Sardegna Arena e sempre 2 a 1 a Udine alla vigilia di Natale.

Entrambe le gare avrebbero potuto fruttare almeno un punto ma si è usciti dal campo con l’amarezza in bocca.

Tra poche ore all’ex Juventus Stadium, ora Allianz, entrambe le compagini sono chiamate al riscatto.

Embed from Getty Images

Riusciranno Nainggolan e compagni nell’impresa di fermare il tridente Ronaldo-Higuain-Dybala?

Embed from Getty Images

Alle 16.45 più recupero, che non siano 7 minuti finché la Juventus non vinca, il responso.

Juventus (4-3-39 Szczensy, Bonucci, De Light, Ale Sandro, Cuadrado, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Dybala, Higuain, Ronaldo

Cagliari (4-3-2-1) Olsen, Walukiewicz, Cacciatore, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone