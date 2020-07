Tra l’Udinese e la Juve la scelta del (nuovo) Mister?

Chi sarà il successore di Walter Zenga sulla panchina del Cagliari?

Come ha detto il Direttore Sportivo Marcello Carli dei rossoblu prima della gara persa a Roma con la Lazio, entro 7 giorni la scelta definitiva.

Sarà vero o si attenderà la classifica finale dopo il 2 Agosto?

Vedremo!

Sarà lo stesso tecnico milanese a subentrare a se stesso?

Oppure il Romano Claudio Ranieri, amato ex di una cavalcata dalla Serie C alla salvezza miracolosa all’inizio degli anni novanta?

O l’ex allenatore di Sassuolo, Roma e Sampdoria Eusebio Di Francesco?

L’attuale allenatore del Lecce Fabio Liverani, pallino del Presidente Tommaso Giulini?

Per fortuna si è sfilato dalla rosa Ivan Juric che ha dichiarato amore eterno all’Hellas Verona dove si trova bene,

Queste le sue dichiarazioni dopo la gara col Torino del’altro giorno:

“Sono stato felice a Verona, questo è contato per la mia scelta.

Ho un buon ambiente di lavoro, è sinceramente questo l’aspetto che ha contato di più.

Rimarremo una squadra che deve lottare per la salvezza, la mia unica perplessità era un po’ sul badget per la squadra, ma anche lottare per la salvezza dà le sue emozioni.

Ci metteremo a lavorare per sostituire quelli che perderemo e cercheremo di fare calcio come abbiamo fatto quest’anno.

La firma è arrivata nella tarda notte di ieri, dopo una cena.