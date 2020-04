Rari Nantes giocattolo perfetto, Di Mauro e Campisi d’accordo:”Il meglio deve ancora arrivare”

Rari Nantes – Siracusa. Tra le società che più negli ultimi anni hanno mostrato una crescita esponenziale c’è sicuramente la Rari Nantes, società storica della città di Siracusa, che oramai da diversi anni ha deciso di dedicarsi solamente alla formazione dei giovani, valorizzando al meglio la propria scuola calcio ed ovviamente il proprio settore giovanile.

Punto fermo del progetto è il Direttore Generale Alessandro Di Mauro che ai nostri microfoni ha analizzato il momento d’oro dei gialloblu:

“Certamente in questi stagioni abbiamo vissuto una crescita incredibile, non tanto nel settore scuola calcio dove ormai da sei-sette anni siamo una delle tre realtà siracusane con più iscritti e che ha raggiunto risultati importanti come le finali regionali del “Sei bravo” , la vittoria della “Milan Cup” del sud a Reggio Calabria o il riconoscimento di scuola calcio Èlite, ma quanto nel settore giovanile, dove da due anni a questa parte abbiamo raggiunto risultati importantissimi. Gli Allievi lo scorso anno hanno vinto il titolo provinciale, unendosi ai giovanissimi nei campionati regionali, quest’ultimi (prima della forzata sospensione) in lotta per vincere il girone insieme ad altre società importanti. Pure l’Under 17 stava affrotando un campionato discreto, anche se il nostro scopo non è tanto vincere ad ogni costo, ma ottenere risultati formando giocatori, come il nostro Nanè, giunto nella nostra scuola calcio al quinto anno d’età e adesso nell’orbita del Milan. Per il futuro aspettiamo, invece, la stesura del manto erboso nella nostra struttura. I lavori sarebbero dovuti iniziare a fine marzo ma a causa dello stop alle attività tutto è rimasto in sospeso. Ciò sicuramente ci permetterà di fare un salto di qualità importante“.

Tra presente e futuro si è soffermato anche il Presidente rarinatino, nonché colonna storica della società, Giuseppe Campisi:

“Negli ultimi anni la nostra scuola calcio è cresciuta tanto qualitativamente e quantitativamente grazie, soprattutto, al lavoro che oserei definire maniacale da parte del Direttore Generale Di Mauro, affiancato da tre stagioni da Daniele Greco, quest’ultimo nelle vesti di Direttore Tecnico.

L’affiliazione con il Milan è stata e continua ad essere il nostro punto cardine per la crescita di tutto l’ambiente. Seguiamo una linea guida specifica, dettata da Milan Academy e ricordo inoltre che ogni quaranta giorni riceviamo la visita del responsabile, per la Sicilia e per il Sud, della società rossonera. La ciliegina sulla torta è arrivata quest’anno in quanto siamo stati ufficialmente riconosciuti società Èlite dalla FIGC. Senza presunzione posso dire che siamo riusciti a creare un ambiente in cui è bello crescere non solo sotto l’aspetto calcistico ma anche su quello prettamente umano, come in una famiglia.

Per quanto riguarda il settore giovanile è stata sicuramente una stagione importante: con l’Under 15 stiamo lottando per il primato del girone mentre con l’Under 17, fin quando la matematica non ci tira fuori, speriamo in un piazzamento nei play-off. Abbiamo avuto tanti ragazzi selezionati per le rappresentantive provinciali e ben due per quella regionale. Adesso vogliamo confermare tutto ciò che abbiamo fatto di buono ma soprattutto tentare di lanciare qualche giovane anche nelle rappresentative nazionali. Chiudo, invece, facendo un riferimento ai nostri eventi. L’unico obiettivo resta quello di far divertire i bambini e siamo orgogliosi di ricevere sempre tante risposte positive.

Grazie anche al nostro Vice-Presidente Riccardo Amico siamo riusciti davvero a dare una grande impronta qualitativa, offendo grande organizzazione. Cito la scorsa edizione del “Panigada” con ben 136 squadre partecipanti da tutta la Sicilia. Per quanto riguarda il futuro crediamo che dalle difficoltà si possa sempre rinascere, uno slogan che ho appreso dal nostro Presidente Onorario, Di Mauro che voglio sempre elogiare. Siamo ottimisti, ci aspetta una partita lunga e difficile ma da uomini di sport siamo sicuri di farcela. Siamo pronti anche a riabbracciare i nostri bambini e siamo pronti per organizzare una grande festa in Via Pachino con le consorelle. Formulo i migliori auguri di una serena Pasqua a tutti di vero cuore”.

Kevin Giliberto

