Calcio: Boys Caivanese, la sfortuna dice no! La cronaca della partita come riporta il racconto dell’ufficio stampa della societa’ ospite:

Calcio:LUSCIANO (CE) – Tanta sfortuna e tanto rammarico per la Boys nel match delle 14:30 contro il Campania Felix al Comunale di Lusciano.

Ennesima grande prova sul piano del gioco e dell’atteggiamento da parte dei giallo-verdi e soltanto la sfortuna nega la vittoria contro un buon Campania Felix.

Dopo 11’ padroni di casa in vantaggio; conclusione da fuori area da parte di Mazza e palla che termina in rete, 1-0.

La Boys non ci sta e reagisce con grande orgoglio e qualità.

Intorno alla metà della prima frazione di gara, gran conclusione di Luca Aversano, palla che sbatte sulla traversa, termina sulla schiena del portiere e viene lestamente allontanata da un difensore sulla linea di porta.

Al 32’ è la volta buona, Boys che centra il pari; da un palla mezza e mezza recuperata da Fucito, lo stesso numero 10 salta due avversari, calcia all’incrocio e realizza l’1-1. È parità all’intervallo.