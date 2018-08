Inter il mercato entra nel vivo

L’Inter potrebbe avere un volto totalmente nuovo in vista della prossima stagione. Dopo i primi sei colpi, De Vrij, Martinez, Nainggolan, Asamaoh, Politano e Vrsaljko si cerca il settimo per poter completare la rosa.

E`noto otamia come i nerazzurri stiano trattando Luka Modric, centrocampista del Real che potrebbe chiedere la cessione nei prossimi giorni.

A sorpresa nelle ultime ore c’e’ un forte interessamento del Tottenham per Brozovic. Infatti, secondo Talk Sport, il tecnico degli Spurs, Pochettino avrebbe amesso che la societa`sarebbe pronta a chiudere l’affare con i nerazzurri per Brozovic per una cifra sui 44 milioni di sterline. Il croato ha una clausola valida solo per l’estero di 50 milioni.

In uscita in casa Inter c’e’ anche Joao Mario, il portoghese nelle ultime sarebbe entrato nell’orbita Lazio. Al momento ci sarebbe stato uno scambio di informazioni tra l’entourage del giocatore e Tare.