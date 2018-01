Il Livorno starebbe lavorando ad un clamoroso ritorno di Diamanti, al Pisa serve una punta, Viterbese sogno Moscardelli

Domani si accende ufficialmente il semaforo verde sulla sessione invernale di calciomercato, vediamo quali sono le possibili trattattive di questa giornata.

Il Livorno ha messo gli occhi sul difensore Geijo del Vicenza che potrebbe liberarsi a parametro zero il 10 Gennaio, data in cui scade la messa in mora che i calciatori biancorossi hanno deciso di eseguire nei confronti del club veneto. Per l’attacco il club labronico pensa a Diamanti, ma l’arrivo dell’ex Palermo è da considerare cosa fatta in caso di uscita di Murilo che è ambito dal Parma in Serie B. Il Siena nelle ultime ore sembra aver sorpassato la concorrenza per l’attaccante Polidori attualmente alla Pro Vercelli in Serie B, la Viterbese invece è in pressing su Moscardelli, che potrebbe lasciare l’Arezzo a causa dei problemi societari.

Il Pisa è alla ricerca di un fantasista e di una punta, il sogno per la trequarti sarebbe Chiaretti del Cittadella, per l’attacco i nomi sono quelli di Arrighini sempre del Cittadella, di Comi del Vicenza e secondo quanto riporta Sportitalia di Mazzeo del Foggia.

L’Alessandria ha in uscita Bunino che potrebbe andare al Ravenna, mentre il Lecce è in forte pressing sul fantasista Bellomo, infine su Pinzauti del Pontedera ci sono Parma, Carpi e Pro Vercelli.