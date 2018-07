Oggi alle 19:00 c’è stata l’estrazione del Calendario di serie A e il Napoli inizia subito con il botto, anzi con un bel po’ di botti. Prima partita in trasferta contro la Lazio, a seguire il Milan e, alla settima giornata, il Big Match contro la Juventus all’Allianz Stadium. Un bel Crash Test per Ancelotti.

Tre i paletti quest’anno: niente derby alla prima giornata, alternanza perfetta casa/trasferta nelle ultime quattro giornate e le squadre che hanno giocato l’ultima in casa l’anno scorso giocheranno in trasferta. Inoltre Napoli, Juventus Inter e Milan Inter non erano previste durante i turni infrasettimanali.

Inoltre quest’anno si giocherà a Santo Stefano e il cosiddetto “Monday night” sarà fisso anziché un’appuntamento destinato alle sole squadre che hanno giocato un’esterna in Europa League. Come detto, il Calendario, almeno all’inizio, non è stato favorevole ma, nel complesso, il Napoli non ha di che lamentarsi di questo calendario.

Infatti alle sette partite iniziali abbastanza toste (tolta la sesta giornata col Parma al San Paolo) le giornate dall’undicesima alla diciassettesima sono molto abbordabili, anzi molto facili almeno sulla carta e saranno nell’ordine: Empoli, Genoa, Chievo, Atalanta (visibilmente indebolita quest’anno), Frosinone, Cagliari e SPAL. Una conclusione tutt’altro che difficile per gli azzurri mentre la Juventus affronterà l’Inter alla quindicesima giornata e, in termini di vetta, potrebbe essere una partita decisiva, anche se ovviamente è troppo presto per tirare le somme.

Inoltre un sorteggio complicato non può essere un alibi e certamente uno come Carlo Ancelotti (o Re Carlo come è stato soprannominato) non lo cercherà anzi spronerà ancora di più i suoi uomini. Lo stesso Lorenzo “il Magnifico” Insigne si è già caricato la squadra sulla spalle affermando che lui e i suoi compagni lavorano con serenità e che non pensano a Cristiano Ronaldo, dimostrando di essere degno della fascia di capitano o comunque di Beniamino dei tifosi.