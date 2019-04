Un’impresa inaspettata. Grande traguardo per il Liceo “Leonardo Da Vinci” di Floridia capace di andare oltre ogni aspettativa e vincere i campionati studenteschi di calcio a 5. Un successo che arriva contro due istituti, di Trapani e Ragusa, forti e preparati e che permette uno storico accesso alle Finali Nazionali di Pescara, dal 14 al 17 MAGGIO. In precedenza i floridiani avevano avuto la meglio sulle rappresentanti di Catania e Messina mentre nell’ultimo atto provinciale sul Liceo “Einaudi” di Siracusa. Un traguardo sinonimo di grande organizzazione per il Liceo floridiano, unico ad indirizzo sportivo della provincia aretusea.

I PROTAGONISTI : Lorenzo Grande (San Paolo), Federico Ferla (Real Siracusa), Alberto Leone (RG),Milani Francesco, Salvatore Di Mauro, Giuseppe Spada (Real Siracusa), Lorenzo Rametta (Siracusa Calcio), Simone Gozzo (Siracusa Calcio), Gabriele Amenta (Siracusa Calcio), Federico Aliffi (Real Siracusa), Salvatore Lo Giudice (San Paolo), Patrick Cassarino (SC Palazzolo), Luca Gozzo (Siracusa Calcio)

Kevin Giliberto