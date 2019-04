Protocollo d’intesa tra il Comune di Acireale e l’ Unione Nazionale Pro Loco D’Italia – comitato regionale Sicilia – Il sindaco Alì: “ Supporto prezioso per la Città “.

Firmato questa mattina, nella sala stampa del Palazzo di Città, il protocollo di intesa tra il Comune di Acireale e l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia ( UNPLI ) – comitato regionale Sicilia – .

L’intesa, che riguarda il settore servizi culturali nasce dalla necessità di gestire al meglio il considerevole patrimonio di testimonianze storico-artistiche ed etnoantropologiche, nonchè l’accessibilità ai servizi e ai poli di attrazione cittadini, meritevoli di essere sempre più tutelati e valorizzati in armonia con il ruolo che il codice dei Beni Culturali attribuisce agli enti locali; da qui, nasce la sinergia con l’UNPLI Sicilia che riunisce 250 Pro Loco aderenti all’Unione Nazionale Pro Loco D’Italia e di circa 20mila volontari, assicurando una presenza capillare sul territorio isolano svolgendo attività di informazione e accoglienza turistica, valorizzazione culturale del territorio, impegnandosi anche nel campo della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili.

Alla firma erano presenti il sindaco di Acireale Stefano Alì e il presidente dell’Unpli e del comitato regionale Sicilia, Antonino La Spina.

“ Quello della Pro Loco è un supporto molto prezioso per la nostra Città – ha detto il sindaco Alì in conferenza stampa – in un momento in cui diventa problematico organizzare il personale durante le attività espositive per esempio. Poter disporre di volontari che possano svolgere attività turistica – informativa è utile e necessario. Il prossimo passo sarà predisporre un ufficio turistico in un locale al piano terra del Palazzo di Città che con la collaborazione della Pro Loco e dell’assessorato regionale al turismo, potrà rimanere aperto anche la domenica “ .

“ Ringraziamo per la sensibilità dimostrata la giunta comunale con in testa il sindaco Alì e il consigliere comunale Fabio Manciagli per l’interesse profuso per la stipula di un protocollo che mira esclusivamente alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale di Acireale – ha affermato il presidente dell’Unpli e del comitato Sicilia Unpli, Antonino La Spina. In Sicilia come nel resto d’Italia, i volontari delle Pro Loco sono impegnati in una costante opera volta a recuperare, salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale immateriale che è valsa all’Unpli l’accreditamento dell’Unesco quale consulente del Comitato Intergovernativo previsto dalla Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003 ”.

