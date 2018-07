Idee chiare e programmazione, il Carlentini è pronto per la prossima stagione. Ufficiale con gli atleti Paolo Di Bella e Salvatore Cunsolo.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Buona Domenica! E per essere più bella regaliamo ai nostri sostenitori la notizia dei primi due giocatori che vengono a sposare il nostro progetto, il grande lavoro sotto traccia del nostro DS Vincenzo Giliberto porta a vestire la maglia del Carlentini per la stagione 18/19 due grandi persone ed ottimi giocatori

in “rigoroso” ordine alfabetico: Salvatore Cunsolo (foto1)classe 1992, centrocampista, cresciuto tra le giovanili del Catania calcio e San Pio X, ha vestito le maglie del Biancavilla e Adrano in serie D. Poi si sposta nel siracusano, a Palazzolo Acreide sempre in D.Esperienze anche fuori la Sicilia, veste la maglia del Tradate calcio,Eccellenza Varese poi rientro a Paternò con vittoria di campionato , infine la stagione scorsa Trecastagni,promozione.

Paolo Di Bella( foclasse 1994

8 anni e mezzo di giovanili nel Catania Calcio, poi Gioiese,Capo d’Orlando serie D , Due Torri eccellenza con finale playoff per promozione in D!

Come da nostro stile niente proclami il campo e l impegno parleranno per noi e per loro! Solamente il benvenuto nella nostra famiglia da parte dei dirigenti, staff tecnico,compagni di squadra e dai tifosi! Grazie e pronti per cominciare questo bel percorso!#insiemesipu