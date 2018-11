Si avvicina il match dello Stadio Pinto di Caserta tra Casertana-Trapani. Le due squadre, hanno svolto le loro rispettive sedute e domani effettueranno la rifinitura, prima delle varie conferenze stampa. Per il match, la società granata, ha diramato il comunicato sulla prevendita biglietti del settore ospiti dello Stadio Pinto di Caserta.

E’ attiva dalle 12 di giovedì 8 novembre la prevendita dei biglietti per il Settore Ospiti dello Stadio Alberto Pinto di Caserta.

Il circuito d’emissione dei tagliandi è go2, il costo del biglietto è di 12,50 euro inclusa prevendita. I biglietti si possono acquistare entro le 19 di venerdì 9 novembre. Non è possibile per i residenti in Sicilia acquistare tagliandi il giorno della gara